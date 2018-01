Mostra suíça reúne fotos 'mais polêmicas da história'

Uma galeria em Lausanne, na Suíça, reuniu 80 das fotografias mais polêmicas de todos os tempos na mostra Controvérsias - Uma História Ética e Jurídica da Fotografia. A mostra traz imagens de meados do século 19 até os dias atuais e foram selecionadas pelo caráter polêmico, seja pelo conteúdo ou pelas questões legais levantadas pelas fotografias. Uma das imagens mais antigas da exposição, por exemplo, é o retrato do escritor inglês Oscar Wilde feito em 1882 por Napoleon Sarony. A imagem foi reproduzida em um anúncio publicitário de 1884 sem a autorização de Sarony, que processou a empresa Burrow-Giles. O caso, analisado pela Suprema Corte dos EUA, foi pioneiro na legislação sobre direitos autorais no país. As imagens que causaram mais furor, entretanto, são as de contúdos controversos. Um dos exemplos é a fotografia de uma freira beijando um padre, de autoria de Oliviero Toscani, usada em um anúncio da empresa italiana Benetton. Ainda com a temática religiosa, a mostra Controvérsia traz a fotografia Piss Christ, de Andrés Serrano, que mostra um crucifixo imerso em um copo com a urina do artista. Imagens que causaram polêmica por causa de referências sexuais não poderiam faltar na mostra. Uma das mais famosas é a da atriz Brooke Shields feita por Garry Gross quando a atriz tinha apenas 10 anos. Na foto, ela aparece nua e com maquiagem carregada. O co-curador da mostra Daniel Girardin explica que intenção da exposição é mostrar como a sociedade se relaciona com as imagens em um dado momento histórico. "A mostra é uma tentativa de demonstrar como estas representações foram percebidas, as interpretações que foram dadas e, finalmente, compreender como estas questões estão associadas com a imagem fotográfica", disse. A exposição Controvérsias fica em cartaz no Musée de l'Elysée, em Lausanne, até o dia 1º de junho. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.