Mostra SP de Fotografia faz abordagem ampla da cidade

Entre 25 de janeiro e 23 de fevereiro, a Vila Madalena será ocupada pela 4.ª Mostra SP de Fotografia, que oferece múltiplos olhares que, de certa maneira, reverenciam a cidade que não se oferece de forma despudorada, mas aceita ser registrada por todos que querem entendê-la.

Idealizada por Fernando Costa Netto e tendo como curadores Mônica Maia, da Doc Galeria, Alexandre Belém e Armando Prado, o evento ocupará vários espaços, como galerias, escritórios de arte, lojas, restaurantes, bares. "A ideia é fazer uma abordagem ampla de SP", nos conta por telefone Fernando Costa Netto, que há quatro anos criou o projeto. "Fizemos uma convocatória para apresentação dos trabalhos no início do segundo semestre do ano passado. Queríamos aspectos pontuais, mas também a produção de uma nova geração que interpreta a cidade. É um bairro inteiro dedicado às imagens."

Mais de 100 trabalhos recebidos, mais de 500 fotos analisadas. Nomes múltiplos poderão apresentar sua visão da metrópole. "Adi Leite, Claudio Edinger, Mônica Zarattini, Luiza Sigulem, Estúdio Luzia, Mauricio Nahas, Nelson Kon, Marcelo Greco, Rui Mendes, Tuca Vieira, Lucia Guanaes, Marc Dumas, Hildegard Rosenthal, são alguns dos nomes que estarão presentes nas exposições. Uma miríade de possibilidades para janelas, vistas e panorâmicas de uma capital que há anos cativa e é o sonho de vários brasileiros. Mas não é apenas a cidade contemporânea que poderá ser vista. O próprio curador faz uma verdadeira imersão no acervo do Arquivo Público do Estado e conseguiu formatar uma mostra de bairros característicos, como a Mooca e o Brás, com imagens realizadas entre o fim dos anos 1960 e início dos 1970: "Foi um mergulho nestes arquivos. A maioria dos fotógrafos é anônima, mas eles realizaram um registro importante para a história da cidade". São muitos os brasileiros que procuram decifrá-la das mais variadas formas.

Mas não basta só ver, talvez seja também necessário conversar sobre esta metrópole linda feia, cinza colorida, cantada em verso e prosa, amada - odiada, mas sempre fascinante: "Na verdade, tudo faz parte de uma homenagem à cidade de São Paulo", informa Costa Netto. Pela primeira vez, o evento vai abrigar uma série de palestras sobre os temas mais diversos e caros para aquela que já foi definida como "a locomotiva do Brasil". A programação completa poderá ser acompanhada pelo site http://docgaleria.com.br/mostra-sp-de-fotografia/. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.