Mostra sobre Rodin fica em cartaz até domingo no Masp Fica em cartaz até domingo a mostra ?Auguste Rodin?, com 22 esculturas de bronze e de mármore e 193 fotos tiradas no ateliê do artista francês, que viveu entre 1840 e 1917. A exposição está sendo realizada no Museu de Arte de São Paulo (Masp), localizado na Avenida Paulista, 1.578. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3251-5644. A visitação está aberta das 11 horas às 18 horas, e o preço da entrada é de R$ 15. Excepcionalmente hoje e amanhã, o museu estará fechado. As informações são do Jornal da Tarde.