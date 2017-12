Mostra sobre Cazuza sucederá a de Rubem Braga O Museu da Língua Portuguesa, que já organizou exposições sobre a vida e a obra dos escritores Guimarães Rosa, Machado de Assis, Fernando Pessoa, Oswald de Andrade, Clarice Lispector e Jorge Amado, se prepara para abrir a primeira mostra dedicada a um músico. Cazuza (1958 -1990) deve ser homenageado em outubro. Antonio Carlos Sartini, diretor do museu, voltou na sexta, 21, de um encontro com a equipe do músico e está tudo encaminhado. "Conversei com a Lucinha (Araújo, mãe do músico) há um ano e meio, mas a primeira reunião foi há 10 dias. Sempre quis trazer a coisa do inconformismo do Cazuza, ir além do músico e poeta. Não imaginávamos o que ia acontecer no País e isso ganha, agora, uma força muito bacana." Nos planos, uma instalação com cartazes de manifestações ocorridas ao longo da história. A ideia surgiu antes dos protestos da última semana, quando se viam, nas faixas, frases como "Brasil, mostra a tua cara".