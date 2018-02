Mostra Sesc exibe clássicos restaurados e filmes em 3D

A retrospectiva de Guy Maddin é, em si mesma, quase uma homenagem a Leon Cakoff, que amava o diretor canadense, exibiu todos os seus filmes, cooptou-o a fazer o cartaz da Mostra e o trouxe a São Paulo, como jurado. Maddin é autor de curtas e longas experimentais. Sua especialidade é a recriação do look de filmes antigos, especialmente silenciosos, o que ele faz com criatividade e inteligência. O passado como fonte de experimentação e ousadias também tem sido uma praia de Martin Scorsese, que, a par de sua atividade como diretor, criou uma fundação que se dedica ao restauro de clássicos ameaçados.

Este ano, Scorsese foi indicado para o Oscar por "A Invenção de Hugo Cabret". O longa, em 3D, perdeu para o francês "O Artista", de Michel Hazanavicius, mas ambos remetem ao cinema silencioso, o de Scorsese por meio da trajetória desse garoto que recupera um mestre esquecido - inspirado no lendário Georges Méliès, dublê de mágico e cineasta que fez, em 1902, o clássico "Viagem à Lua". A programação em 3D do evento apresenta "Contos da Noite", do francês Michel Ocelot, cujo Kiriku virou cult no Espaço Unibanco e até hoje é requisitado para sessões no Projeto Escola, destinado às formação de novas plateias. Ocelot passou a infância na África e trouxe de lá seu gosto pelas narrativas orais que envolvem feiticeiras e animais selvagens. Em "Contos da Noite", ele reata com a tradição das "Mil e Uma Noites". O visual do filme é suntuoso e o 3D realça a noção de profundidade nos planos.

O próprio Scorsese, porém, haveria de concordar que as pérolas da programação de cinema na Mostra de Artes são os clássicos restaurados de Visconti e Edwards. Burt Lancaster, na pele do príncipe Salinas, vai dançar de novo a valsa com Claudia Cardinale e, enquanto o aristocrata e a burguesa rodopiam no salão, o que Visconti mostra em "O Leopardo" é um momento de transição histórica. O mundo está se transformando, uma nova classe, detentora do dinheiro, afirma seu poder e as coisas, como diz Tancredi (Alain Delon) têm de mudar para que tudo fique na mesma.

"O Leopardo", adaptado do romance de Giuseppe Tommaso di Lampedusa, ganhou a Palma de Ouro em Cannes, 1963. Dois anos antes, "Moon River" ganhou o Oscar de canção. Ver e ouvir Audrey Hepburn, como Holly Golightly, cantar a canção de Henry Mancini em "Bonequinha de Luxo" é prazer ao qual cinéfilo nenhum deve se furtar. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

MOSTRA SESC DE ARTES 2012

De 19 a 29/7, em todas as unidades do Sesc da Capital e em espaços públicos. Informações e programação: www.sescsp.org.br/mostrasesc.