Mostra revela os bastidores das fotos de moda

Uma exposição com fotografias de moda em Londres traz imagens que deixam explícitos os artifícios usados pela indústria da moda para tentar criar a imagem de "perfeição". Intitulada Fashion in the Mirror (A Moda no Espelho, em tradução literal), a mostra traz imagens nas quais não só os fotógrafos aparecem ao lado das modelos, como em um auto-retrato, como também os assistentes, iluminadores e o equipamento fotográfico. A mostra está em cartaz na Photographer's Gallery e traz imagens dos bastidores da moda desde 1940. De acordo com um porta-voz da galeria, a intenção é "desconstruir o processo de produção da imagem e deixar explícito os princípios básicos da fotografia de moda". "A mostra oferece uma boa perspectiva dessa auto-avaliação e um olhar intrigante sobre os bastidores da moda", afirma o porta-voz. A exposição traz obras de fotógrafos famosos como Mario Testino, Helmut Newton e Jonathan de Villiers. A mostra Fashion in the Mirror fica em cartaz na Photographer's Gallery até o dia 14 de setembro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.