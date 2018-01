Mostra reúne vestidos da gala para o Oscar A produtora do Oscar, Laura Ziskin, está organizando uma exposição de trajes memoráveis usados pelas estrelas de cinema nas últimas cinco décadas em cerimônias de gala do prêmio americano. No dia 30, a mostra Uma Celebração à Moda dos Oscars exibirá dezenas de vestidos inovadores para a imprensa e designers, entre os quais, a combinação de camiseta Gap e vestido Valentino de Sharon Stone e o vestido transparente de Barbra Streisand em 1968. Laura e o editor da Vogue, Leon Talley, esperam que colecionadores possam ajudá-los a reunir ainda mais trajes glamourosos. Para isso, disponibilizam o e-mail publicity@oscars.org. Que vestidos estão na lista? "O modelo de Versace que Ellen Barkin usou em 1993, outro vestido Halston usado por Glenn Close em 1990; o vestido de Julie Andrews em 1965, que foi exibido na mostra do Oscar do ano passado e "qualquer dos vestidos usados por Natalie Wood".