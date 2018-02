Mostra reúne um século de Arte A exposição 1911-2011 - Arte Brasileira e Depois, na Coleção Itaú vai ser inaugurada hoje, às 20 horas, para convidados, em Belo Horizonte, apresentando 178 obras de 139 artistas pertencentes ao acervo do banco. A mostra, com curadoria de Teixeira Coelho, abre amanhã para o público e se estenderá até 25 de setembro. Abrigada no Palácio das Artes e no Centro de Arte Contemporânea e Fotografia da Fundação Clóvis Salgado, a exposição traça um amplo panorama da arte nacional. Entre os destaques, obras de Lasar Segall, Alfredo Volpi, Rubens Gerchman, Lygia Clark, Maria Martins, Julio Plaza e Leonilson. Depois será exibida no Rio.