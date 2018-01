Mostra reúne obras de 47 artistas colombianos no Sesi Entre hoje e 25 de janeiro, um acervo de 148 peças - com pinturas, esculturas, gravuras, revistas culturais e filmes de época - estará na mostra gratuita na Galeria de Arte do Sesi, em São Paulo. A exposição, composta por produções de 47 artistas colombianos, conta com peças artísticas do período de 1948 a 1965. Destaque para as obras de Fernando Botero, Alejandro Obregón e Edgar Negret, pouco conhecidas fora do país. A mostra é uma parceria entre o Museo Nacional de Colômbia, a Asociación de Amigos del Museo Nacional e o Sesi-SP. A Galeria de Arte do Sesi fica na Av. Paulista, 1.313. Mais informações pelo tel. (011) 3146-7405. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.