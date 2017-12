Mostra reúne gravuras de três ícones da arte no RS

"Cálculo de Expressão", ocupa dois andares do museu localizado na zona sul de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, com 44 gravuras e três matrizes de Iberê; 51 gravuras e 7 matrizes de Goeldi e 61 gravuras e 2 matrizes de Segall dos acervos da Fundação Iberê Camargo, Museu Lasar Segall, Biblioteca Nacional do Rio e Museu Nacional de Belas Artes do Rio.

"Buscamos obras que são significativas de cada um dos artistas e conversam entre si, em diálogos poéticos possíveis", informa a curadora Vera Beatriz Siqueira, historiadora de arte, doutora em História e professora do Instituto de Artes da Universidade do Estado do Rio de Janeiro.

O superintendente cultural da Fundação Iberê Camargo, Fábio Coutinho, destaca ainda que o encontro das obras dos três artistas, exímios gravadores, permite a investigação da influência que Segall e Goeldi tiveram sobre Iberê. Segall nasceu em Vilna, na Lituânia, em 1891, mudou-se definitivamente para o Brasil em 1923 e morreu em São Paulo, em 1957. O carioca Goeldi nasceu em 1895 e morreu em 1961, no Rio. Iberê nasceu em Restinga Seca (RS), em 1914, e morreu em Porto Alegre, em 1994.

Além das gravuras dos três artistas, a fundação exibe algumas em outras técnicas, todas assinadas por Iberê, na mostra "Paisagens de Dentro". São 16 pinturas, 14 desenhos, 11 guaches e 3 óleos sobre papel, do acervo da instituição, selecionados pela curadora Icleia Borsa Cattani, crítica e professora titular do Instituto de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A mostra "Cálculo de Expressão" fica em cartaz até 14 de março e "Paisagens de Dentro" até 5 de setembro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.