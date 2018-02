Mostra reúne fotos de ícones americanos dos anos 60

Uma mostra em Londres reúne imagens clássicas feitas pelo fotógrafo americano Lawrence Schiller dos ícones americanos da década de 60. Entre as imagens presentes na exposição American Icons (Ícones Americanos) está uma série de fotos da atriz Marilyn Monroe. Uma das mais famosas retrata a atriz na piscina de um hotel em 1962 no set de filmagem de Something's Got to Give. Marilyn morreu em agosto daquele ano e não finalizou o filme. Schiller costumava dizer que fotografar Marilyn "foi apenas mais um trabalho" e que a atriz era sexy, e não bonita. Além de fotógrafo, Schiller também atuou como diretor e produtor de cinema, lançou diversos livros. Como fotojornalista, trabalhou na revista Life e nos jornais London Times e Saturday Evening Post, entre outros. A exposição em Londres traz ainda uma foto de Sophia Loren e do marido, Carlo Ponti, durante o jantar da cerimônia do Oscar, em 1962. Outra imagem icônica presente na mostra é do ator Buster Keaton nos estúdios MGM em 1965 - ano em que ele morreu, diagnosticado com câncer no pulmão. Schiller, conhecido por estar "sempre no lugar certo, na hora certa", fotografou também o diretor de cinema Alfred Hitchcock e a atriz Tippi Hedren durante as filmagens do longa-metragem Os Pássaros. A mostra American Icons (Ídolos Americanos) fica em cartaz na galeria Asprey, em Londres, até 13 de fevereiro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.