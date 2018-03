Mostra reúne desenhos inéditos de Fellini na Itália Mais de 100 desenhos em preto-e-branco e coloridos, grande parte deles inéditos, feitos pelo cineasta italiano Federico Fellini (1920-1993) serão expostos em uma mostra na cidade de Adro, ao norte da Itália. A exposição começa neste domingo e segue até o dia 19 de outubro. As obras do diretor de E La Nave Va (de 1983) e Ginger e Fred (de 1986) fazem parte da coleção particular de Liliana Betti, colaboradora do cineasta por duas décadas. A exposição, intitulada ''Fellini e Sua Musa - Desenhos Inéditos da Coleção Liliana Betti'', apresentada ontem em Milão, é organizada pelo crítico de arte Domenico Montalto e de cinema Enrico Ghezzi. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.