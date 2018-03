Mostra reúne cópias restauradas de clássicos brasileiros Entre esta terça-feira e o dia 6 de maio, ocorre na Cinemateca Brasileira, em São Paulo, a Mostra Prêmio ABC 2012, que apresentará cópias restauradas de clássicos brasileiros. Evento com entrada gratuita, terá como destaques projeções das obras "Limite", de Mário Peixoto; "Cabra Marcado para Morrer", de Eduardo Coutinho; "São Bernardo", adaptação de Leon Hirszman do livro homônimo de Graciliano Ramos; "Macunaíma", de Joaquim Pedro de Andrade; e "O Leão de Sete Cabeças", de Glauber Rocha. A programação completa pode ser vista nos sites www.cinemateca.gov.br e www.abcine.org.br. A Cinemateca fica no Largo Senador Raul Cardoso, 207, tel. (011) 3512-6111. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.