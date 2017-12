Mostra reúne cartazes políticos na Bélgica; veja

Um festival internacional reúne no centro cultural da cidade de Mons, na Bélgica, uma coleção de 140 pôsteres de caráter político, que denunciam em imagens momentos históricos e fatos polêmicos que marcaram os últimos anos. Criado em 1978, a Trienal Internacional de Pôsteres Políticos conta este ano com o trabalho de programadores gráficos de quase 50 países, incluindo os do brasileiro Paulo Moretto. "A produção contemporânea desses cartazes aborda múltiplos temas da vida em sociedade: o desarmamento, o conflito entre Oriente e Ocidente, a fome no mundo, o racismo, a Aids. Esses rabalhos são testemunhas da História imediata e traduzem o estado do mundo e as preocupações dos cidadãos", afirma a organização do evento. Em dois pôsteres entitulados Grand Circus Brasilis, Moretto ironiza a situação político-social brasileira anunciando "um circo imaginário no qual personagens do cenário nacional transformam-se em atrações bizarras", segundo o autor. Os cartazes foram lançados em 2005 e no dia da votação do primeiro turno das eleições de 2006. Os vencedores do festival foram selecionados por uma comissão de jurados composta por especialistas em artes, programadores gráficos e estudantes de ciências políticas. Nesta edição, o primeiro prêmio foi dado a um pôster criado pelo finlandês Timo Berry para a Anistia Internacional, em protesto ao assassinato da jornalista russa Ana Politovskaia, em novembro do ano passado. A imagem, que contrasta um retrato em preto e branco da jornalista com o mapa da Rússia sangrando no lugar de seu coração, estampou as ruas de Helsinki durante a visita do presidente russo Vladimir Poutine à cidade um mês depois da morte de Politovskaia. O segundo lugar ficou com dois trabalhos do israelense Yossi Lemel. Em United colors of beton, que pode ser traduzido para cores unidas do concreto, Lemel faz um trocadilho com o slogan da marca de roupas Benetton para criticar a construção pelo governo israelense de um muro que isola os territórios palestinos. Com a série Peace War/War Peace, o artista alude ao conflito entre seu país e a Palestina. A belga Alizée Freudenthal recebeu menção honrosa por Mulheres em perigo. Criado para a organização não-governamental de mesmo nome, o pôster alerta para o problema da violência doméstica por meio da imagem de um seio a ponto de ter o mamilo cortado por uma tesoura. As imagens ficam expostas em Mons até o fim de abril de 2008. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.