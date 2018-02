Mostra reúne 'a nova arte do Oriente Médio'

A galeria Saatchi, em Londres, inaugura nesta sexta-feira uma exposição dedicada a novos artistas do Oriente Médio. A mostra, intitulada Unveiled: New Art from the Middle East (Revelada: A Nova Arte do Oriente Médio), apresenta obras de mais de 20 artistas da região. A maioria das obras expostas tem um caráter político, crítico e, em alguns casos, provocativos. "Apesar de uma tradição visual secular e uma atitude criativa independente, os novos artistas do Oriente Médio tem sido ignorados internacionalmente por conta dos conflitos que dominam a região", afirmou um porta-voz da galeria. "Apesar disso, a cena de arte contemporânea em locais como Cairo, Teerã, Beirute, Jordânia e Dubai está mais vibrante e ativa do que nunca", acrescentou. Mulheres A posição das mulheres no mundo árabe é destaque de diversas obras. Uma das principais obras da mostra, por exemplo, é a instalação Ghost, da artista Kader Attia, que reproduz 240 mulheres muçulmanas em papel alumínio, em posição de oração. As esculturas são ocas e, ao invés da face, a artista deixou os rostos das mulheres como um buraco preto, através do qual é possível perceber o vazio do interior das obras. As mulheres também são o tema das fotografias da artista Shadi Ghadirian, de Teerã. Com base em sua experiência pessoal, a artista tenta desafiar os conceitos internacionais sobre o papel das mulheres nos Estados islâmicos ao substituir o rosto das mulheres por utensílios domésticos como panelas e vassouras. A mostra Unveiled: New Art from the Middle East fica em cartaz na Saatchi Gallery, em Londres, até 6 de maio. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.