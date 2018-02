Mostra reúne 28 capas históricas do Jornal da Tarde

A exposição reúne 28 capas, com foco especial nas publicadas até os anos 1980. Para serem expostas, as imagens foram ampliadas nas mesmas proporções do jornal. O evento é uma parceria do Arquivo Estado com o proprietário do Piola, Fernando Costa, também jornalista. Edmundo Leite, coordenador do Arquivo, conta que a seleção foi feita levando-se em consideração a relevância dos fatos noticiados e o apelo estético das páginas. "Optamos também por ficar no período das capas em preto e branco, que passou pelas décadas de 60, 70 e 80", explica. O que não exclui edições memoráveis, como a que trata da morte de Tom Jobim, em dezembro de 1994.

Costa destaca a linguagem diferenciada das capas. "Quem se acha moderninho, vai se surpreender com o que já foi feito no JT. O jornal utilizava a linguagem publicitária para fazer jornalismo". O material selecionado trata de assuntos variados, como política, esportes, cidade, e demonstra a preferência do jornal por destacar um único assunto por dia. Décio Trujilo, editor-chefe do JT, ressalta a importância do evento. "A exposição é uma amostra do trabalho inovador dos primeiros anos do Jornal da Tarde. Um veículo que influenciou o design do jornalismo brasileiro", diz. As informações são do Jornal da Tarde.

Capas Históricas do Jornal da Tarde - Armazém Piola (Rua Aspicuelta, 547). Tel. (011) 4305-6539. Abertura: hoje, às 20h. Até 29/8. De ter. a qui., das 18h à 1h. Sex. e sáb., das 18h às 3h. Dom., das 14h à 0h. Grátis.