Mostra relaciona África e Brasil A Caixa Cultural São Paulo inaugura hoje, a partir das 11 horas, a exposição Onde Somos África?, que reúne conjunto de obras do acervo do Museu Nacional de Belas Artes do Rio. A mostra, com curadoria de Mariza Guimarães Dias, apresenta 75 peças, entre esculturas, gravuras, máscaras e objetos, que ilustram a história da África, por meio de suas culturas Yorubá, Senufo, Baulê, Bambara, Dogon, Fon, Bobo-Fang e Dan. O objetivo do projeto é estabelecer a relação entre as culturas africana e brasileira. A exposição fica em cartaz até 27 de novembro na Caixa Cultural São Paulo, localizada na Praça da Sé, 111, tel. 3321-4400. Entrada franca.