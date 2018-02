Mostra recebe projetos de filmes O programa Brasil CineMundi - 3rd International Coproduction Meeting, que integra a 6.ª Mostra CineBH, marcada para ocorrer entre 18 e 23 de outubro na capital mineira, vai selecionar dez projetos de longas brasileiros em desenvolvimento de roteiro e/ou em pré-produção para participar do evento. As inscrições, gratuitas, podem ser realizadas até 6 de agosto por meio do site www.cinebh.com.br. Além do projeto de fomento a filmes, a programação do Brasil CineMundi, pela terceira vez incorporado à Mostra de Cinema de Belo Horizonte, ainda incluirá debates, oficinas, workshops, study cases e exibição de filmes.