Mostra recebe inscrições A 7.ª Mostra Cinema e Direitos Humanos na América do Sul, prevista para ocorrer entre outubro e dezembro na Cinemateca de São Paulo, está recebendo inscrições até dia 27. O evento celebra o aniversário da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro de 1948. A programação tem curadoria de Francisco Cesar Filho e também será apresentada em outras capitais do Brasil. Mais informações sobre a convocatória no site www.cinedireitoshumanos.org.br. A ficha de inscrição deve ser baixada, preenchida e assinada e enviada para o e-mail contato@cinedireitoshumanos.org.br.