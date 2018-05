Mostra prevê também filmes e debates Uma programação paralela de filmes e debates completa a exposição. Amanhã, o diretor Zé Celso Martinez Corrêa, o cenógrafo Marcio Medina e a coreógrafa Susana Yamauchi discutem o papel de Flávio Império nas artes cênicas. Como cenógrafo, ele participou de espetáculos marcantes do Teatro de Arena e do Oficina. Caso de Os Fuzis da Mãe Carrar e de Roda Viva. Sexta-feira, Carlos Alberto Martins e Sérgio Ferro - que trabalhou ao lado de Império e de Rodrigo Lefèvre - discutem seu legado como arquiteto. No fim de semana, o ciclo abarca ainda suas contribuições nas artes visuais e no ensino. Além de exibir trechos das imagens que o artista captou em super-8, a mostra prevê um ciclo de cinema. O longa Doces Bárbaros - do qual Império participou como cenógrafo - será o primeiro a ser exibido. Também estão previstas sessões de outros filmes, entre eles o documentário Flávio Império em Tempo.