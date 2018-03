Mostra pelos 20 anos do MAC O Santander Cultural de Porto Alegre exibe um recorte panorâmico das artes visuais produzidas no Brasil desde os anos 80 na mostra O Triunfo do Contemporâneo - 20 Anos do Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul (MAC/RS), aberta até 22 de abril. O evento comemora as primeiras duas décadas do MAC/RS. Com um acervo de 384 obras, o museu tem uma sala de exposições na Casa de Cultura Mário Quintana, no centro da capital gaúcha, e deve ganhar sede própria nos próximos anos.