Mostra ocupa pontos ícones do cinema O Hollywood Brazilian Film Festival ocupou espaços estratégicos em Los Angeles, lugares queridos pelos fãs de cinema. A começar pelo Hotel Roosevelt, onde funcionou a organização do evento - foi lá, por exemplo, que ocorreu a primeira entrega do Oscar, em 1929. Foi um banquete para 250 pessoas realizado no salão Blossom, muito visitado por turistas.