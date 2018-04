Mostra no Rio traz parte das obras do Bispo do Rosário Sua data de nascimento causa dúvidas, mas é com base naquela que consta dos registros da Marinha, na qual serviu de 1925 a 1933, que está sendo celebrado o centenário de Arthur Bispo do Rosário. Estes dizem que o sergipano, que iria revelar-se expoente da arte contemporânea brasileira, nasceu em 14 de maio de 1909, na pequena cidade de Japaratuba. No Rio, uma pequena parte de suas obras está exposta desde o mês passado no Museu Bispo do Rosário de Arte Contemporânea, aberto no hoje chamado Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira (que atende apenas a pacientes em crise, sem interná-los).