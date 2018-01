Mostra no Rio reúne 208 peças do barroco mineiro O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) do Rio abre na próxima sexta-feira a exposição "Aleijadinho e seu Tempo - Fé, Engenho e Arte". O curador é o crítico de arte Fabio Magalhães, ex-conservador do Masp de São Paulo e ex-diretor do Memorial da América Latina. A mostra é uma das maiores já realizadas sobre o artista e seu período. Reúne 208 peças originais do barroco mineiro, entre estatuária, objetos sacros, oratórios, desenhos, mapas, peças de ouro e fotografia, distribuídas em 11 módulos. No térreo do CCBB estarão dispostas réplicas autorizadas dos 12 Profetas, estátuas famosas que integram a praça da Igreja de Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas (MG). No segundo andar, o século 18. No segmento "O Lugar", mostram-se mapas e obras dos artistas viajantes, como Rugendas, Thomas Ender, Von Martius, Debret, H.Muller e Maximilian Wied-Neuwied. O Núcleo do Ouro reúne moedas, lingotes e objetos. A sala Aleijadinho, dedicada ao escultor, reúne entalhes e fragmentos de entalhes, imagens de santos e relicários originais. No segundo andar, oratórios do século 18. O primeiro segmento do primeiro andar ("A Devoção") reúne fotos de Marc Ferrez e ensaio fotográfico do francês Marcel Gautherot, feito nos anos 50 em Minas. A Igreja de São Francisco de Assis, em Ouro Preto, está presente com maquete inédita da sua feição original, feita a partir de estudo da FAU-USP. Além de cronologia da vida do artista, a mostra examina o conjunto de Congonhas e traz conjuntos de ex-votos do século 18, e peças de contemporâneos do Aleijadinho, como Mestre Piranga, Francisco Xavier de Brito e Mestre Ataíde. Também haverá projeção de filmes.