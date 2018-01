Mostra no Itaú Cultural exibe letras inéditas de Itamar Uma canção inédita de Itamar Assumpção (1949-2003) serviu de inspiração para a mostra Maldito Vírgula Fundamental, que será aberta ao público nesta terça-feira no Itaú Cultural, onde pode ser vista até o dia 16, de terça a sexta das 10 horas às 21 horas e até as 19 horas no sábado e no domingo. Além da videoarte Homem Polvo, a letra de Maldito Vírgula estará em exposição ao lado de outras inéditas, fotos, desenhos e objetos pessoais do compositor paulista, um dos mais influentes da chamada vanguarda paulistana que vigorou do fim dos anos 70 até meados dos 80. Hoje, às 19h30, sua filha Anelis Assumpção, Arrigo Barnabé e o guitarrista Luiz Chagas participam de debate sobre a obra de Itamar. Segundo Anelis, a letra de Maldito Vírgula "é um pouco agressiva". "Essa coisa de pertencer ao grupo ´maldito´, ´marginal´, de alguma forma o incomodava." A mostra do Itaú também marca o lançamento do songbook PretoBrás - Por Que É Que Eu não Pensei Nisso antes?, organizado por Chagas e pela jornalista Mônica Tarantino. Maldito Vírgula Fundamental. Itaú Cultural. Avenida Paulista, 149, tels. 2168-1776/1777.