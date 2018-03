Mostra ´Niemeyer 100 por 100´ chega à Espanha

Foi inaugurada ontem em Madri a exposição Niemeyer 100 por 100, com seleção de obras e projetos do arquiteto brasileiro Oscar Niemeyer, ganhador do prêmio Príncipe das Astúrias de Artes e que nesse ano completará seu centenário de nascimento. A mostra, abrigada no Centro Cultural do Principado das Astúrias na capital espanhola, é formada por 37 painéis nos quais se apresenta toda a evolução da trajetória do arquiteto, desde suas primeiras criações da década de 1930 até seus últimos projetos. Entre eles, o destaque é a obra do centro cultural que levará o nome de Niemeyer e que será construído em Avilés, no norte da Espanha. Entre as obras que estarão expostas durante dois meses na capital espanhola, figuram as fotografias do edifício das Nações Unidas, em Nova York, do novo auditório do Ibirapuera, em São Paulo, e o desenho do Museu de Arte Moderna de Niterói, no Rio.