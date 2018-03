Mostra nacional em Barcelona As artistas cariocas Cristina Salgado e Regina de Paula abriram exposição na galeria Paradigmas, em Barcelona, fundada pelos artistas plásticos e designers Francisco Amaral e Angélica Padovani. Até o dia 5 de maio, o espaço vai apresentar uma série de 15 desenhos de Cristina intitulada Tremores e Permutações. Ela também levou a Barcelona o trabalho tridimensional Moça Nua Sentada. Já Regina apresenta dois vídeos em que mistura as páginas do livro Le Vignole de Poche, um clássico sobre a arquitetura de 1890, e as plantas baixas do Centro Comercial de Copacabana. Já passaram pela Paradigmas Gê Orthof e Karina Dias, entre outros.