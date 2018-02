Mostra na Alemanha retrata emoções de vida de casal; veja

Uma mostra na cidade alemã de Würzburg mostra através de pinturas, fotos e filmes como artistas de várias gerações retrataram casais através dos tempos. A exposição "Liebe. Love. Paare." ("Amor, Love, Casais", em tradução livre), mostra como o conceito de casal vem mudando desde o século 19, quando a imagem da união tradicional tinha o homem como o chefe da família, até os pares homossexuais dos dias de hoje. Cerca de 65 artistas estão representados na mostra, entre eles alguns famosos como Edvard Munch, Andy Warhol e Roy Liechtenstein. As mais de 150 obras trazem homens e mulheres com expressões das mais diversas emoções, desde o amor incontido e erótico até a distância e a frigidez. Segundo os curadores da mostra, muitas obras contemporâneas têm como tema as dificuldades de convivência entre duas pessoas. A mostra "Liebe. Love. Paare." fica em Würzburg até o dia 3 de fevereiro de 2008 e depois segue para as cidades alemãs de Hamm e Ulm. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.