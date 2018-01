Mostra na Alemanha explora 100 mil anos de sexo O renomado Museu Neandertal, na Alemanha, está mostrando uma exposição sobre a história do sexo nos últimos 100 mil anos. A mostra Cem Mil Anos de Sexo reúne cerca de 250 objetos de 60 museus europeus e inclui desde estatuetas pré-históricas até um dos preservativos mais antigos do mundo. A exposição do Museu Neandertal, na cidade alemã de Mettmann, perto de Düsseldorf, também mostra vasos romanos de cerâmica com cenas eróticas e cintos de castidade da idade média. Segundo o museu a idéia é mostrar como a moral e a forma de ilustrar cenas eróticas mudou ao longo dos séculos. O Museu Neandertal fica na região em que o primeiro esqueleto do homem pré-histórico foi encontrado. A estátua de um Neandertal nú foi postada na entrada da exposição. A mostra está lotando o museu nos finais de semana. ?Esta é a exposição de maior sucesso dos últimos dez anos?, disse Baerbel Auffermann, vice-diretora do museu, à BBC Brasil. Ela diz que a história do sexo é parte integral da história cultural da civilização, e por isso merece ser mostrada no museu. A exposição fica em Mettmann até maio e deverá ser exibida em outros museus europeus.