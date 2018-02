Mostra 'Lista negra' retrata afro-americanos famosos

Um museu no bairro do Brooklyn, em Nova York, está exibindo uma série de retratos e entrevistas em vídeo com afro-americanos famosos dos Estados Unidos. A tenista Serena Williams, o ator e comediante Chris Rock, o músico Sean Combs, a escritora Toni Morrison e o ex-secretário de Estado americano Colin Powell são algumas das personalidades que estão no The Black List Project (ou O projeto da Lista Negra, em português), em exibição no Brooklyn Museum. Nas entrevistas, conduzidas pelo crítico de cinema Elvis Mitchell, eles falam sobre como é ser negro nos Estados Unidos. As fotos foram feitas pelo Timothy Greenfield-Sanders, famoso por retratar celebridades e líderes mundiais. Greenfield-Sanders também filmou as entrevistas. As entrevistas que estão na exposição foram transmitidas nos Estados Unidos pelo canal de televisão HBO. A exposição ficará no Brooklyn Museum até o dia 29 de março de 2009 e depois será exibida em outros museus nos Estados Unidos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.