Mostra itinerante de artistas espanhóis chega a SP Trabalhos de 16 artistas espanhóis, desenhistas de quadrinhos e de ilustrações, selecionados no ano passado entre mais de 200 inscritos no Prêmio Injuve para la Creación Joven, estarão em exposição para o público brasileiro a partir de amanhã, no Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso (CCJ), na zona norte de São Paulo, segundo informações da Secretaria Municipal de Cultura. O objetivo da exposição, que acontece das 10h às 20 horas com entrada gratuita, é trazer as novidades do campo das artes plásticas representadas por 54 ilustrações e 13 quadrinhos.