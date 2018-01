MOSTRA INFANTIL ABRE INSCRIÇÕES Estão abertas até o dia 18 de março as inscrições para a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. A 11.ª edição do evento ocorre de 29 de junho a 15 de julho no Teatro Governador Pedro Ivo Campos, na capital catarinense. Podem participar produções nacionais de todos os gêneros e formatos, direcionadas ao público infantojuvenil e inéditas em Santa Catarina. O regulamento e a ficha de inscrição estão disponíveis no site www.mostradecinemainfantil.com.br. O melhor filme eleito pelo júri oficial e o melhor filme escolhido pelo público infantil receberão o prêmio aquisição da TV Brasil no valor de R$ 10 mil.