Mostra gaúcha chega à 20ª edição com 39 espetáculos

Um dos mais tradicionais eventos de artes cênicas no País, o festival Porto Alegre em Cena chega a sua 20.ª edição em 2013. Neste ano, o espetáculo italiano Sobre o Conceito da Face no Filho de Deus é o grande destaque da programação, que começou no dia 3 de setembro.

Mas a capital gaúcha também recebe uma série de outras montagens importantes até a próxima segunda. O público já pôde acompanhar criações como Esta Criança, montagem da Companhia Brasileira de Teatro com Renata Sorrah, e também A Mulher Que Matou os Peixes, montagem francesa para texto de Clarice Lispector.

Hoje, também poderá ser vista na cidade a criação Dez Mil Seres, que vem da Ilha da Madeira, Portugal. No espetáculo, a coreógrafa Clara Andermatt une dançarinos com e sem deficiência para tratar da descoberta dos sentidos.

Uma série de produções do Rio Grande do Sul também ocupa espaço na grade. São 14 os espetáculos locais contemplados. Entre eles, a estreia da nova obra da Tribo de Atuadores Ói Nois Aqui Traveiz. Em Medeia Vozes, a reconhecida companhia busca uma abordagem original para o mito de Medeia, evocando as figuras de outras mulheres que, ao longo da história, desafiaram o poderio masculino. Entre elas, Rosa Luxemburgo e Ulrike Meinhof.

Ainda que privilegie as artes cênicas, o festival sempre abre um espaço consistente para manifestações musicais. Nessa edição, estavam previstos shows de Zezé Motta e Adriana Calcanhotto, além de um recital com a pianista Eudóxia de Barros.