Mostra fotográfica revela atualidade de Shakespeare Por que a obra de Shakespeare é tão atual? No ano que marca os 450 anos de nascimento do grande dramaturgo, quatro cidades brasileiras debatem o tema. No CCBB do Rio, Brasília, Belo Hortizonte e São Paulo, convidados britânicos e brasileiros discutem a obra e o legado de William Shakespeare. Haverá também uma grande exposição fotográfica de Ellie Kurttz, brasileira que vive em Londres e atua como fotógrafa da Royal Shakespeare Company. É a primeira vez que ela expõe seu trabalho no País. A mostra abre em São Paulo no dia 7 de maio.