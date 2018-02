Mostra fotográfica exibe super-heróis em pontos turísticos da cidade de SP

O Incrível Hulk no Edifício Copan? O Batman invadindo o Mosteiro de São Bento? Ou que tal o Homem-Aranha pendurado na Estação da Luz? Essas e outras fotografias podem ser vistas na Exposição Heróis Urbanos, aberta ao público nesta semana, na Gibiteca Henfil, no Centro Cultural São Paulo, na capital paulista.

A mostra da fotógrafa Katia Arantes mescla pontos turísticos de São Paulo a bonecos de famosos super-heróis dos quadrinhos, games e filmes. Além da exibição das imagens, os bastidores da composição dos 18 painéis são exibidos em vídeo durante a mostra.

As fotos foram feitas com uma lente grande angular. Desta forma, os bonecos, que têm cerca de 30 centímetros de altura, ganham tamanho real. Mulher-Maravilha, Thor, Wolverine e outros heróis são apresentados em cartões postais de São Paulo, como a Ponte Octávio Frias de Oliveira e o Edifício Copan.

Segundo Katia Arantes, idealizadora da Heróis Urbanos, o conceito da exposição não é casual e está diretamente ligado à luta diária dos trabalhadores da metrópole. "Vivemos em uma cidade com mais de 11 milhões de habitantes que lutam pela sobrevivência. Essas pessoas são heroínas de uma batalha que travam todos os dias. Às vezes, São Paulo pode parecer dura e fria, mas possui uma beleza singular", afirma a fotógrafa.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A associação dos super-heróis aos locais da cidade foram feitas por intermédio dos conceitos específicos de cada personagem. "O Hulk, por exemplo, está em frente ao Copan, um monumento gigantesco. Trata-se de uma obra de Oscar Niemeyer, nosso gigante da arquitetura. Tony Stark é considerado um dos maiores gênios científicos do universo HQ e sua armadura de ferro a maior invenção. Uma espécie de engenheiro de tecnologia, Tony é moderno como a Ponte Estaiada, que é feita de concreto sustentado por cabos de aço inoxidável", complementa.

Todas as idades. A pequena Aline Vitória, 8, não conseguia tirar os olhos do herói do Quarteto Fantástico, A coisa, em frente ao estádio do Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu. "Ele chama atenção pelo tamanho. Lembro de ter visto em um filme. Gostei bastante", sorri discretamente a estudante.

Maria de Andrade, 58, também não esconde o gosto pela exposição. "Acho bacana essa mescla entre a cidade de São Paulo e os super-heróis. Há cores vivas e os pontos turísticos da metrópole são muito bem explorados. É uma metáfora da batalha de muitos paulistanos", relata a aposentada.

Com entrada gratuita, a exposição Heróis Urbanos pode ser conferida de terça a domingo, até 28 de outubro, das 10h às 19h30. O Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro, nº 1.000, próximo à estação Vergueiro do Metrô.

Serviço

Heróis Urbanos

Quando: De 11 de setembro a 28 de outubro

De terça a sexta, das 10h às 19h30; fins de semana e feriados, das 10h às 17h30

Local: Centro Cultural São Paulo.Endereço: Rua Vergueiro, 1.000, Paraíso

Telefone: (11) 3397-4090

Entrada gratuita