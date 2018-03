Mostra expões fotos do francês Guy Bourdin no MuBE

A liberdade de criação que o fotógrafo Guy Bourdin (1928-1991) encontrou na Vogue francesa, onde trabalhou por 30 anos, fez com que seu trabalho ultrapassasse os limites dos editoriais de revista. "Ele foi o primeiro fotógrafo a trazer para a fotografia de moda os grandes planos, mais cinematográficos", explica Chico Lowndes, curador da exposição A Message for You, que abre no sábado, 15, no Museu Brasileiro da Escultura (MuBE).

A mostra faz uma retrospectiva do trabalho do artista francês com 177 obras, entre fotografias, ‘polaroides’ e filmes, produzidas entre os anos 50 e a década de 90. "Ele é uma das principais influências para a fotografia contemporânea, por introduzir a questão da narrativa às fotos de moda e por explorar o fetiche", avalia Lowndes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Nas imagens de Bourdin, predominam o contraste de cores, a sensualidade e o universo de fantasia, luxo e glamour. Um dos exemplos é ‘Orange Sofa’ (foto acima), de 1978. "Ele não tinha um compromisso comercial; existia nas obras dele o desenvolvimento de uma linguagem", defende o curador. Comercial ou não, o resultado final dos trabalhos vale a visita.

A Message For You

Onde: MuBE. Av. Europa, 218, Jd. Europa, 3081-8611.

Quando: Sábado, 15, das 10 às 19 horas. Até 31/8.

Quanto: Grátis.