Mostra exibe curtas na capital

Entre hoje e 12 de novembro, o Centro Cultural Banco do Brasil (Rua Álvares Penteado, 112, tel. 3113-3651) apresenta a mostra Curta o Curta no Almoço. A exibição de curtas-metragens chega a São Paulo, com sessões gratuitas de até 22 minutos, de quarta a sexta-feira às 12h30, com reprise às 13 h e às 13h30. Os organizadores reuniram obras de diferentes estilos, épocas e temas, dando uma visão geral da produção de curtas no País. Entre os destaques está Os Filmes Que Não Fiz, de Gilberto Scarpa, premiado 13 vezes no Brasil e vencedor do Brazilian Film Festival of Toronto. A programação completa pode ser conferida no site www.curtaocurta.com.br.