Mostra exibe até sábado filmes brasileiros em Milão A cidade de Milão recebe até sábado o melhor do novo cinema brasileiro. Além de debates, a mostra ''Brasil: Cinema Contemporâneo 2005-2007'' leva ao público italiano filmes que têm elevado o cinema nacional à categoria de um dos mais ativos participantes em festivais internacionais. A mostra, organizada pelo Instituto Brasil-Itália de Milão (www.ibrit.it), exibe, entre outros, Cinema, Aspirinas e Urubus, de Marcelo Gomes; Boleiros 2, de Ugo Giorgetti; Batismo de Sangue, de Helvécio Ratton; Os 12 Trabalhos, de Ricardo Elias; Eu me Lembro, de Egdard Navarro, entre outros. Gomes, Ratton e Navarro estarão presentes para participar de debates com o público. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo