Mostra estudantil de teatro reúne 22 espetáculos

Começa hoje em Belo Horizonte o 10.º Festival Estudantil de Teatro (Feto). Além de 22 espetáculos (para os públicos infantil, infanto-juvenil e adulto), haverá oficinas, debates, palestras, análises de espetáculos e encontros.

A abertura do festival, que acontece até o dia 30, será às 20 horas com o espetáculo Congresso Internacional do Medo, do grupo mineiro Espanca!, no Galpão Cine-Horto (R. Pitangui, 3.613). Este ano, o evento é apresentado pelo Programa Cultural Vivo EnCena. Além do Espanca!, participam os grupos XIX de Teatro (SP) e a Companhia Brasileira de Teatro (PR).

Os ingressos para as peças custam R$ 6. Programação completa no site www.fetobh.art.br

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.