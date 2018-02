Mostra Esplendores: obras do acervo do Vaticano em SP

Ontem, 13, no auditório do prédio que recebe a exposição, monsenhor Roberto Zagnoli, padre Juarez, que representou a Arquidiocese de São Paulo, e funcionários da empresa Time for Fun, realizadora da mostra, participaram do evento que marcou a abertura de caixas com três peças que integram Esplendores do Vaticano. Um grande compasso de ferro do século 16, usado pelo escultor e pintor Michelangelo Buonarroti (1475-1564) para a criação de sua mais célebre obra, a Capela Sistina, foi a primeira obra apresentada. Depois vieram uma escultura de madeira policromada em forma de anjo, composição atribuída ao ateliê do escultor Bernini (1598-1680), e uma pintura assinada por Guercino (1591-1666), retrato de Cristo com a coroa de espinhos. "Não são as obras mais importantes, mas são significativas do sentido da exposição", afirmou o curador, que começou sua apresentação dizendo que "quando se vê a beleza, se vê Deus".

Números vultosos sempre acompanham exposições como Esplendores do Vaticano, que tem como chamariz o fato de trazer peças consideradas tesouros do legado da Igreja Católica. A mostra perpassa 2 mil anos de história ocidental e quando exibida nos EUA, recebeu 1,5 milhão de visitantes. O projeto da Time for Fun apresentado ao Ministério da Cultura prevê 10 meses de exibição das obras no Brasil, sendo 6 meses na Oca, em São Paulo, e outros 4 meses no Museu Histórico Nacional do Rio. Entretanto, Stephanie Mayorkis, diretora do setor de família e entretenimento da empresa, afirma que somente a mostra em São Paulo está confirmada. O governo federal aprovou a captação de R$ 8.387.649,90 por meio das Leis de Incentivo para a realização da exposição. Stephanie Mayorkis diz que há também um montante de recursos próprios no orçamento da mostra.

ESPLENDORES DO VATICANO - Oca. Parque do Ibirapuera. 2ª a 6ª, 10 h/ 20 h; sáb. e dom., 9 h/ 19 h. R$ 44/ R$ 52. De 21/9 a 23/12.

As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.