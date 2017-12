Mostra em SP traz reinterpretação de filmes por artistas Está em cartaz no Sesc Avenida Paulista, região central de São Paulo, a mostra Colateral 2, com curadoria de Adelina von Fürstenberg e colaboração de Anna Daneri e Andrea Lissoni. São 15 vídeos que ?operam na realidade do cinema, certamente, o evento artístico mais característico do século 20 em termos de novidade e vitalidade?, como afirma Adelina. A maioria das obras traz uma intervenção sobre um filme, uma cena ou ator, modificando o material cinematográfico e até mesmo seu cenário. Colateral 2 apresenta as obras de 17 artistas em dois andares do Sesc e na galeria da entrada do prédio. Os trabalhos são exibidos como se estivessem em pequenas salas de cinema com seus assentos característicos. Cartazes luminosos ainda trazem textos sobre as obras. Diversas são as estratégias usadas pelos artistas para criarem em diálogo com a arte cinematográfica ou como maneira de reinterpretá-la. Uma delas é a apropriação de cenas de filmes, como em Murder, de Thomas G., baseado em passagem de O Iluminado, de Kubrick, ou na montagem Kristall, de Christoph Girardet & Matthias Müller. O Colateral 2 tem entrada gratuita e fica aberto até 30 de março. As informações são do Jornal da Tarde.