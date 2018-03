Mostra em SP traz 'olhar estrangeiro' de João Luiz Musa

"Para mim é sempre uma indagação. Quando a imagem é boa, passamos anos olhando para ela e indagando", afirma Musa, que inaugura hoje ampla exposição no Instituto Tomie Ohtake. A mostra se divide em dois tempos: o primeiro, reunindo fotografias em preto e branco realizadas entre 1973 e 1974 em viagem pela Europa em pleno inverno; o segundo, seleção de imagens coloridas feitas entre 2005 e 2009 em cidades brasileiras (de Goiás, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro) e estrangeiras (Paris, Avignon e Nova York).

O salto entre a década de 1970 - quando começou a fotografar, ainda cursando a Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (USP) - e os anos 2000 poderia facilmente revelar as diferenças de uma trajetória. Mas não, ressaltam "a ponte" que confirma seus princípios de realizar fotografias, de ser "confiante na práxis do ?momento decisivo?", escreve Luiz Armando Bagolin.

Contrapondo os dois momentos, opção do próprio Musa, responsável pela concepção da exposição, faz-se ver que mesmo com a entrada da cor, "algo sofisticado", "volta o desenho da imagem", diz ele. É curioso observar que a figura humana está sempre nas imagens para nos dar a noção de escala, mas, enfim, se torna diminuta em relação aos lugares - são eles que prevalecem, também revelando um sentimento. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Serviço - João Luiz Musa. Instituto Tomie Ohtake. Av. Faria Lima, 201, 2245-1900. 11h/20h (fecha 2.ª). Grátis. Até 9/5. Abertura hoje, às 20h.