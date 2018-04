Mostra em SP traz cinema sofisticado de Ernst Lubitsch

O Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo exibe de hoje até dia 19 a mostra "The Lubitsch Touch - O Cinema de Ernst Lubitsch", considerado cineasta alemão de estilo único, com suas comédias sofisticadas e irônicas. O chamado "toque Lubitsch" pressupõe uma brincadeira com as regras rígidas da censura e moral nos Estados Unidos no início do século 20, com situações engenhosas de duplo sentido e maliciosa sexualidade; ele mostra pouco e insinua muito.

A mostra inclui os clássicos alemães "Ana Bolena" (versão reconstruída em 35mm) e "Gatinha Selvagem" (versão restaurada em 35mm), o fragmento do filme "A Chama" e o primeiro média-metragem de Lubitsch, "Sapataria Pinkus". As famosas comédias sofisticadas "Ninotchka" com Greta Garbo e a comédia anti-nazista "Ser ou não ser", ambas apresentadas em película 35mm, e o musical "A Viúva Alegre" completam a mostra. O CCBB, em São Paulo, ocupa o prédio construído em 1901 na rua Álvares Penteado, 112. Mais informações da programação no site .