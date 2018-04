Mostra em SP revê história do diretor de teatro Zé Celso Aos 72 anos, o diretor José Celso Martinez Corrêa diz não ter medo da morte, mas que gostaria de viver por muito tempo. Com o desejo de ter sua obra reconhecida ainda em vida - e não de virar nome de rua depois de morrer -, ele confessa que ultimamente se emociona com facilidade. Na década de 1980, em Brasília, Zé Celso gravou um vídeo bradando os versos do samba de Nelson Cavaquinho e Guilherme de Brito, que dizia "se alguém quiser fazer por mim, que faça agora". A partir de hoje, o diretor e fundador do grupo de teatro Oficina tem seu pedido atendido, com a Ocupação Zé Celso, exposição no Itaú Cultural, em São Paulo, que divide com o público toda sua trajetória.