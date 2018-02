Mostra em SP reúne grupos de dança nacionais e latinos A dança contemporânea não tem público? Então, é só chamar que o povo vem. Foi com este espírito que se iniciou, em maio, a mostra Interlocuções Poéticas, cujo objetivo é ocupar a sala Renée Gumiel do Complexo Cultural Funarte, nos Campos Elísios, região central da cidade, com apresentações de grupos de diversos Estados brasileiros. Agora, na reta final do projeto, o foco são as companhias "hermanas" para atrair especialmente o pessoal da vizinhança do centro cultural.