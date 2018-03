Mostra em SP reúne fotografias da Maison Européene

São trabalhos de pouco mais de 30 artistas, das mais diferentes nacionalidades, o que dá à exposição uma montagem bastante arejada. Subdivididos em grupos temáticos ou baseados em afinidades de processo, as peças lidam com questões e tônicas bastante diversas. Propõem dicotomias, incertezas, ironia e lirismo, como elencam os curadores no texto de apresentação. E de certa forma nos ajudam a compreender as razões da crescente importância da fotografia - e seus laços estendidos para outras áreas da produção artística, como o cinema ou a pintura - no cenário artístico internacional.

Há um importante espaço dedicado à videoinstalação, que joga por terra o senso comum de que fotografar é congelar o instante. Pelo contrário, o poder crítico desses trabalhos reside no desenrolar do tempo (numa cadência ritmada ou submetido à fratura abrupta, estúpida, como no trabalho La Boîte ?Allumettes, de Tim Parchicov) ou na ocupação e subversão do espaço (como o faz Laurent Grasso com sua nuvem que toma conta das ruas de Paris). A exposição fica no Itaú Cultural até o dia 13 de dezembro. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

A Invenção de Um Mundo. Itaú Cultural. Avenida Paulista, 149. Telefone (011) 2168-1776. 10 h/ 21 h (sáb. e dom. até 19 h; fecha 2.ª). Grátis. Até 13/12.