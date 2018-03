Mostra em SP quer provocar debate sobre a sociedade Provocar debate sobre os valores da família e identificar a influência da carga genética na construção da sociedade brasileira. Esse é um dos objetivos da retratista brasileira Fifi Tong, que passou por diversas capitais do País fotografando famílias conhecidas e anônimas de diferentes classes e etnias sociais. O projeto durou 15 anos e resultou em um livro (?Origem - Retratos de Família no Brasil") com 50 imagens. Destas, 30 serão ampliadas e vão compor a exposição "Origens", com inauguração no domingo no Memorial do Imigrante.