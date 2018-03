Mostra em SP lembra os 60 anos da produtora Vera Cruz Para celebrar os 60 anos da Companhia Cinematográfica Vera Cruz, a Cinemateca Brasileira exibe, de hoje a domingo, uma seleção de filmes que marcaram a história da produtora. Com curadoria do pesquisador Sérgio Martinelli, a mostra apresentará ao público clássicos como "O Cangaceiro", de Lima Barreto, premiado em Cannes de 1953. No encerramento, a sessão Vera Cruz Hoje traz longas recentes da companhia, que segue na ativa com o nome Brasil Filmes. A Cinemateca Brasileira fica no Largo Senador Raul Cardoso, 207, próximo ao metrô Vila Mariana, em São Paulo. Confira a programação completa no site www.cinemateca.org.br. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.