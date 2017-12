Mostra em SP exibe cerâmicas da artista Izabel Mendes Dona Izabel Mendes da Cunha, de 85 anos, se dedica a criar no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, esculturas em cerâmica de figuras de mulheres. Autodidata como tantos dos mestres da chamada Arte do Povo, ela é a "extraordinária retratista da população feminina do Vale", como define a historiadora de arte e escritora Lélia Coelho Frota, curadora da mostra aberta hoje na Galeria Estação, em São Paulo, com 18 obras da artista realizadas desde a década de 1970. Izabel por vezes faz também figuras masculinas, mas elas são raras, aparecem como acompanhantes quando a mulher esculpida é uma noiva, por exemplo.