Mostra em SP celebra 125 anos do autor de 'O Profeta' Como parte das comemorações dos 125 anos do nascimento do escritor e pintor libanês Gibran Khalil Gibran (1883- 1931), a Associação Cultural Brasil-Líbano promove uma exposição fotográfica sobre os locais que exerceram influência na obra literária do autor de O Profeta. São 30 fotografias, expostas na galeria do andar térreo do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, em São Paulo, que retratam os vales, aldeias e mosteiros do norte do Líbano, onde Gibran viveu os primeiros anos de sua vida. As principais inspirações estão lá: a cidade de Bcharre, onde o escritor nasceu, com suas casas agarradas às montanhas, e os místicos desfiladeiros do Wadi Qadicha (Vale Sagrado), ícone de isolamento. "Incrível é que, ao longo dos anos e mesmo a quilômetros de distância, ele nunca deixa sua pequena aldeia para trás", explica o professor de Teoria Literária da USP e fotógrafo Paulo Farah, que percorreu o Líbano por três semanas para realizar o trabalho. Conhecido por O Profeta - clássico da literatura oriental, lançado em 1923 - Gibran se tornou símbolo da contracultura nos anos 1960. "É um escritor que fala de isolamento, conciliação e concórdia." Segundo a presidente da Associação Cultural Brasil-Líbano, Lody Brais, a exposição é um presente para a comunidade libanesa no Brasil - a maior do mundo, com cerca de 8 milhões de libaneses e descendentes. A exposição fica no Conjunto Nacional até o dia 27 e, depois, segue para estações de metrô. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.